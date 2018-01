Hartveilig Valthermond stap dichterbij door nieuwe AED

VALTHERMOND - Het 'hartveilig' maken van Valthermond is weer een stap dichterbij. Een plaatselijk autobedrijf heeft een AED aangeschaft en stelt die ook beschikbaar voor burgerhulpverleners. "We zijn hier erg blij mee", aldus Ruud Boven van de stichting Hartveilig Valthermond.

Eigenaar Patrick Gort van R.T.O. Autoservice wilde voor zijn bedrijf een AED aanschaffen. "Hij belde ons op om te vragen wat er bij komt kijken om het apparaat beschikbaar te stellen voor burgerhulpverleners. Dankzij sponsoring konden we als stichting een kast aanbieden, zodat de AED veilig buiten kan hangen, maar wel beschikbaar is als dat nodig is. Dat is eerder al gebeurd bij zorgcentrum De Prinshoeve", vertelt Ruud Boven.Valthermond heeft daarmee nu vier AED's die buiten hangen en vier exemplaren die binnen in een pand zijn ondergebracht. Om het dorp compleet hartveilig te maken zijn er nog twee extra AED's nodig, zo stelt Boven. "Onze stip aan de horizon is dat overal in ons dorp binnen zes minuten een AED kan worden ingezet."