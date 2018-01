Loopevenement in donker Emmen om geld op te halen voor Pink Ribbon

Deel dit artikel:











EMMEN - Een gloednieuw loopevenement in Emmen, alleen voor vrouwen, moet ervoor zorgen dat er geld ingezameld wordt en aandacht gevraagd wordt voor Pink Ribbon, een organisatie die zich bezighoudt met borstkanker.

Geschreven door Janet Oortwijn

Van iedere inschrijving gaat er twee euro naar het goede doel. Op vrijdagavond 6 juli vertrekken de hardloopsters, maar ook wandelaars, vanuit hotel Ten Cate door Noordbarge en het centrum richting de finish op het Raadhuisplein over een route van vijf kilometer.



De loop wordt georganiseerd door stichting MM4 van Dennis Blaak en Richard Klein uit Emmen, die ook de 4 Mijl van Emmen organiseert en de Hondsrug Forest Run. Naast de twee euro van het inschrijfgeld, kunnen de lopers ook een eigen donatiepagina aanmaken om geld op te halen voor het goede doel.



"Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die met borstkanker te maken heeft gehad", zegt Dennis Blaak van de organisatie. "Als ik kijk op Facebook gaat dit al ontzettend hard met mensen die elkaar in de berichten taggen dat ze mee willen doen."



Blaak hoopt op 1500 dames die mee willen lopen. "Er is geen limiet voor het aantal deelnemers. Maar het is de eerste keer dat we het organiseren dus hoeveel mensen zich inschrijven, weten we niet." besluit de organisator. De inschrijving gaat op 1 februari open en loopt tot 1 juni.