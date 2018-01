Deel dit artikel:











Waarom liggen er duizenden dode slakken bij Gasseltenijerveenschemond? De heesterslak is één van de twee gevonden soorten (Foto: Free Nature Images/H. Baas)

Vorige week vond ROEG! duizenden dode slakken in een bosje bij Gasseltenijerveenschemond. Maar waar ze aan gestorven waren zijn, dat wisten we niet. Een oproep op de pagina van de malacologische vereniging, de vereniging van slakkenkennis, leverde veel reacties op.

Om de situatie beter te bekijken, gingen we samen met Jaap de Boer, voorzitter van de malacologische vereniging, het bosje in.



Veelvoorkomende slakken

"Het zijn twee soorten: de zwartgerande tuinslak. Dat is een heel normale soort, één van de gewoonste soorten in ons land. De andere is de heesterslak. Die is ook heel gewoon, maar komt minder voor in de tuin en meer in de natuur", legt De Boer uit.



Toch is deze vindplaats bijzonder. "Slakken houden niet zo van naaldbossen. Wij kijken er ook niet vaak. Het is ongekend hoeveel er van deze twee soorten hier liggen. Ze moeten hier hebben geleefd, anders liggen de slakkenhuizen hier niet", vervolgt de voorzitter.



Vorst

De oproep in de uitzending van ROEG! riep veel verschillende reacties op. Daar waren bijzondere bij, zoals de optie dat ze er neergelegd waren of dat het een soort graancirkel was.



Maar een boswachter uit de buurt kwam volgens De Boer met de meest logische reactie. "Hij denkt dat het te maken heeft met het feit dat slakken in bomen kruipen. Met de eerste vorst zouden ze uit de boom zijn gevallen."