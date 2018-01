Ondernemen in Drenthe: Grote evenementen zijn goed voor de aantrekkingskracht van Drenthe

HOOGEVEEN - Of het nu Duitse toeristen zijn of Belgen. Of zelfs landgenoten. Allemaal komen ze naar Drenthe vanwege de omgeving en de vriendelijke bevolking. Maar ze hebben wel een paar eisen: op een moderne manier overnachten en er moet wat te doen zijn.

In 'Ondernemen in Drenthe' draait het vandaag om recreatie, toerisme en reizen. Bij eigenaar Jurriaan Klein van vakantiepark Westerbergen in Echten bijvoorbeeld. Klein kreeg met zijn park de titel 'Leukste vakantiepark van Nederland'. En daar heeft hij flink voor moeten investeren. "We hebben veel klanten die weer terug komen. Als zij het park op rijden, moeten ze het gevoel hebben dat er weer iets nieuws is." Vermaak speelt daarbij een grote rol.En vermaak is er volgens directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Een hunebed is prachtig en dat is onze eigen Eifeltoren. Maar er moet ook wat te doen zijn. Evenementen als Drenthe 200 of theaterproducties als het Pauperparadijs hebben een aantrekkingskracht." Marketing Drenthe zoekt het nu ook bij onze buren in Duitsland . Via een Duitse website en promotie hopen ze dat Duitsers Drenthe niet voorbij rijden richting de kust, maar hier blijven. "Duitsers houden van fietsen en wandelen in de natuur. Dat hebben we hier."Als Drent wil je ook wel eens op vakantie. En dan niet in eigen provincie. Danique Pater uit Hoogeveen zag een gat in de markt en is sinds een jaar actief als reisadviseur aan huis. Zoeken op internet naar mogelijkheden levert soms kopzorgen op bij mensen. "Het aanbod is zo groot. Je moet wel weten waar je moet zoeken." Ze vertelt over haar bedrijf in 'Ondernemen in Drenthe', na het regionale nieuws op TV Drenthe.