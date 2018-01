Emmen wil ook statiegeld op blikjes en plastic flesjes

EMMEN - Ook de gemeente Emmen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Hiermee moet het zwerfafval uiteindelijk een halt toegeroepen worden.

Een motie van GroenLinks vond gisteravond brede steun in de gemeenteraad van Emmen. Alleen de VVD stemde tegen.De statiegeldalliantie is opgericht door Recycling Netwerk Benelux. Het doel is om met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en op blik, het zwerfafval tegen te gaan en de zogeheten plastic soep in de zee te verminderen. De alliantie zoekt brede steun om de regering op te roepen om het statiegeld op flesjes en blikjes in te voeren. De Tweede Kamer praat in maart over de statiegeldalliantie. Onderzoek heeft aangetoond dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval met zeventig tot negentig procent zal verminderen.Emmen is hiermee de tweede Drentse gemeente die zich aansluit bij de alliantie. Vorige week sloot Assen zich als eerste gemeente uit de provincie aan bij de alliantie, ook na een motie van GroenLinks. Achttien andere gemeenten in het land gingen Emmen voor.