Drietal mishandelt bestuurder van snorscooter in Emmen

EMMEN - Op de Balingerbrink in Emmen is gisteravond de bestuurder van een snorscooter mishandeld. Dit gebeurde rond 20.20 uur.

De snorscooter kwam aanrijden in de richting van de Druwerbrink. In de buurt van OBS de Barg kwamen uit tegengestelde richting drie mannen aanfietsen op het fietspad. De mannen gingen niet aan de kant en er ontstond een vechtpartij.De bestuurder van de snorscooter werd door in ieder geval één van de mannen geschopt en geslagen.Wie getuige was van de mishandeling wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Ook andere informatie over het incident is welkom, aldus de politie.