Ondernemen in Drenthe: vader en dochter zijn tijdloze tingieters uit Zuidwolde

ZUIDWOLDE - 33 jaar geleden begon hij ermee, Perry Dumas. Inmiddels staat hij samen met zijn dochter Claudette voor een van de laatste tingieterijen van Nederland.

"Passie is producten maken", vertelt Claudette. "Van niets iets maken. Luisteren naar verhalen van mensen en dan daar een product aanbinden." Tin achterhaald? Vader en dochter vinden van niet. Oud en nieuw hebben wij gecombineerd. We hebben hier natuurlijk nog de oude borden en kandelaars, maar we maken ook nieuwe producten."Ik vind het geweldig om het samen met mijn vader te doen", vertelt ze. "En ik vind het ook heel fijn dat hij er nog is en dat hij ook zelf zijn ding er nog in kan doen." Sinds 2008 werkt ze samen met haar vader op de tingieterij, maar ze leerde het vak al veel eerder."Als klein meisje kwam ik al in de tingieterij. Vanaf m'n twaalfde. Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid, maar mijn ouders vonden het belangrijk dat ik ook mijn eigen ding ging doen", vertelt Claudette. "Pas veel later ben ik mijn eigen passie erin gaan ontdekken." Naast de tingieterij is ze ook eigenaar van een dagbesteding bij de tingieterij.De samenwerking tussen de twee gaat prima. "Het was in het begin natuurlijk wel even wennen, want ze moest heel veel dingen nog leren", vertelt vader Perry, inmiddels over de tachtig. "Maar gelukkig kan ze heel goed boetseren en ook gieten."Hij is blij dat zijn dochter hem bijstaat. "Het is wel een geruststellende gedachte dat de tingieterij toch kan blijven bestaan", zegt hij tevreden.