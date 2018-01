Deel dit artikel:











Emmenaren krijgen werkstraf voor uitgaansgeweld De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Twee mannen van 27 en 19 jaar uit Emmen hebben een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken gekregen voor openlijke geweldpleging.

De 19-jarige man zou buiten een café aan de Matissepassage ruzie hebben gezocht met een andere bezoeker. De bezoeker werd tegen de grond gewerkt en vervolgens geslagen en geschopt door de 19-jarige en aantal anderen. De 27-jarige man zag het gebeuren en wilde het slachtoffer beschermen. Hij deelde ook wat klappen uit, onder meer aan twee vrienden van het slachtoffer.



Gekneusde ribben

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij gekneusde ribben en een verwondingen aan zijn hoofd had.



De 27-jarige man zei tegen de rechter dat hij inderdaad had geslagen, maar dat hij goede bedoelingen had. De 19-jarige beriep zich op noodweer. De rechter ging daar niet in mee.



Laffe daad

De moeder van het slachtoffer was ook in de rechtszaal aanwezig. Zij sprak van een laffe daad. "Iemand die geen vlieg kwaad doet in elkaar slaan met een groep? Is dat stoer of zo? Wat was jullie bedoeling? Hem dood te slaan?" Volgens haar moest haar zoon wekenlang medicijnen slikken tegen de pijn en om te kunnen slapen.



De rechter sprak van een ernstige zaak en verhoogde de eis van de officier van justitie. Die eiste 100 uur werkstraf en drie weken voorwaardelijke cel voor beide verdachten. Het slachtoffer krijgt nog een schadevergoeding van rond de 2.500 euro.