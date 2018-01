Man krijgt 3,5 jaar cel voor inrijden op agenten in Emmen

EMMEN - Een 27-jarige man uit Beverwijk is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het inrijden op agenten in Emmen.

Van de celstraf zijn veertien maanden voorwaardelijk. De man moet zich ook klinisch laten behandelen.De Beverwijker kreeg de straf ook voor het dichtknijpen van de keel van zijn toenmalige vriendin in 2015 in Erica. De vrouw kreeg te weinig zuurstof en verloor haar bewustzijn. Poging doodslag vindt het Hof bewezen. Het geweld werd gepleegd in bijzijn van de acht maanden oude dochter van het stel. De vader van de vrouw droeg het kind op zijn arm. Hij werd ook door de Beverwijker aangevallen en mishandeld.De man zat in die periode een celstraf van 2,5 jaar uit na een eerdere veroordeling. Hij was op proefverlof toen hij de vrouw in Erica bezocht. Tegen de afspraken in keerde hij niet terug, maar overnachtte hij in een hotel in Emmen. Daar tankte hij die bewuste avond zonder daarvoor te betalen. Hij sloeg op de vlucht toen hij een politiewagen zag en reed op een rotonde tegen het verkeer in. Hij werd gevolgd door de agenten en reed op hen in. De agenten bleven ongedeerd.De man werd in september 2016 in Assen veroordeeld tot 3,5 jaar cel . Het Hof bepaalde dat een deel voorwaardelijk moest zijn, om een behandeltraject mogelijk te maken.