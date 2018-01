Dit weekend in de Drentse natuur: 27 en 28 januari

Dit weekend staat in het teken van de Nationale Tuinvogeltelling, maar er is meer te doen. Zo kun je op de fiets De Onlanden in en lekker wandelen over de Hondsrug.

Tel zaterdag of zondag een half uur lang alle vogels die je ziet in je eigen tuin of op het balkon. De vogels die je ziet, kun je doorgeven op de website van de Nationale Tuinvogeltelling . Wil je eerst nog even oefenen? Dat kan met deze quiz Zaterdagmorgen kun je op de fiets door de Onlanden met Natuurmonumenten. Onderweg ga je op zoek naar de winterse bewoners van het gebied, zoals de Exmoorpony's of de vos. De gids leidt je rond door het gebied tijdens de 15-kilometer lange tocht. De fietstocht begint om 10.00 uur bij De Onlanderij in Eelderwolde. Aanmelden kan via deze link Trek zondagmiddag je wandelschoenen aan voor een wandeling over de Hondsrug. De wandeling begint om 12.00 uur bij Buitencentrum het Boomkroonpad. Deelname kost 5 euro, voor kinderen is het 2,50 euro. Aanmelden kan hier