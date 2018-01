'De TT hoort in Assen en de Formule 1 in Zandvoort'

AUTOSPORT - Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers wordt naar eigen zeggen niet warm of koud van het nieuws over het TT Circuit. Vanmorgen werd bekend dat het circuit van Assen, op een paar aanpassingen na, een Formule 1-licentie kan krijgen.

Als kind van Zandvoort ziet Lammers de Formule 1 liever in de badplaats. "Ik denk dat motorsportfans terecht teleurgesteld zouden zijn als ze horen dat de TT in Zandvoort wordt gehouden en dat andersom autosportfans niet vrolijk worden van een Grand Prix in Assen."Lammers is duidelijk: "Ik vind dat de TT thuishoort in Assen en de Formule 1, gezien de historie, in Zandvoort. En heel persoonlijk vind ik dat Zandvoort een grotere uitdaging is om met een auto te racen, dan in Assen."Maar volgens hem was het nieuws van vandaag voorspelbaar. "Ik denk dat Assen ook al wel kon inschatten wat er aangepast moet worden. En ja, dat er nu een definitief kader is een inschatting van een bedrag, dat is niets nieuws."Wat er precies veranderd moet worden aan het circuit in Zandvoort, weet Lammers niet. "Daar was ik niet bij, dus ik weet de details niet. Maar logica en gezond verstand zeggen mij dat dat niet onoverkomelijk is. En als het hier 32 graden is, kun je makkelijk een 100.000 tot 300.000 mensen hosten. Je staat even in de file, maar dat hebben mensen ervoor over. Het is hier goed toeven aan zee."Lammers gelooft verder niet dat Assen een flinke voorsprong heeft op Zandvoort. "Dat zou subjectief beoordeeld zijn. Ook in Zandvoort hoeft het circuit niet heel ingrijpend veranderd te worden. Dat zou best eens vergelijkbaar kunnen zijn met Assen. En laten we niet vergeten dat hier al internationale Formule 3-races gereden worden."Dat de FIA enthousiast was over de lay-out van het TT Circuit, zegt Lammers niet zoveel. "Ja, dat is politiek hè. Overal waar ze heengaan roepen ze eerst dat alles fantastisch is, zodat lokale organisaties ermee aan de gang kunnen", stelt hij. "Als het commercieel allemaal zover is, gaat men pas echt serieus kijken."Overigens zei Lammers nog dat plaatselijke organisatoren er financieel altijd bij inschieten en dat alleen de Formule 1 er zelf financieel beter van wordt. Het TT Circuit is van plan, mocht het zover komen, om de organisatie uit te besteden aan een promotor. Daardoor loopt het circuit zelf financieel geen risico's.