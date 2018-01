Deel dit artikel:











Roken verboden op terrein van FC Assen Alleen rokers zonder sigaret zijn welkom bij FC Assen (foto: Pixabay)

ASSEN - FC Assen wordt een rookvrije vereniging. Op het terrein van de voetbalclub mag vanaf volgende week zaterdag niet meer gerookt worden.

FC Assen heeft zich aangesloten bij de campagne Op weg naar een rookvrije generatie, een initiatief van de Hartstichting, het KWF en het Longfonds.



De club geeft daarmee naar eigen zeggen gehoor aan de wens van een groot aantal leden. "We wilden in eerste instantie alleen een deel van het sportpark rookvrij maken", zegt bestuurslid Richard Houtman. "Maar tijdens de algemene ledenvergadering bleken de leden unaniem voor een algeheel rookverbod."



Strenge controles op sportpark de Hoogspanning hoeft u niet te verwachten, want de club gaat van de eigen verantwoordelijkheid van rokers. "Iedereen is welkom, ook rokers. We willen rokers alleen vragen om buiten het zicht en buiten het terrein te roken."