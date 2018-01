Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - De donkere maand januari zit er bijna op. Hoogste tijd weer voor veel lol! Wij zetten voor komend weekend een greep uit de evenementen die in Drenthe plaatsvinden voor je op een rijtje.

Over het weer hoef je je overigens niet heel veel zorgen te maken, want het ziet er redelijk goed uit.Heb je vanavond zin in dampende muziek? Dan zit je bij Boys named Sue goed. Deze mannen spelen de muziek van Johnny Cash, maar dan net even anders, want ze spelen de liedjes van Cash niet klakkeloos na. Volgens de band is Johnny Cash uniek, bijzonder en niet te imiteren. De energie, opwinding, rebellie en ontroering die Cash opriep, die kun je wel terugvinden bij Boys named Sue.Locatie van het optreden is Het Wapen van Drenthe in Roden. De band begint om 21.30 uur en een kaartje kost niks.Vanavond nog meer muziek, maar dan in Borger. In het poppodium treedt de legendarische band SUSTO uit Amerika op. SUSTO zoekt het avontuur op in haar muziek. De kern bestaat uit country en rock. Maar electronica, grunge, gospel en psychedelische rock-elementen worden ook niet geschuwd.SUSTO begint om 21.00 uur en een kaartje kost 17,50 euro.Zin om een frisse neus te halen? Ga dan vooral even naar het NK Veldrijden jeugd 2018 in Hoogeveen. Grote, gladde afdalingen, drie trappen, vierkante hellingen en een lastig stuk langs de sloot zijn de grootste uitdagingen voor de jonge veldrijders die komend weekend strijden voor de nationale titels.Toegang is gratis en het NK begint om 09.30 uur en duurt tot 16.00 uur.In het Stedelijk Museum van Coevorden hangt werk van een bijzondere Drentse kunstenaar: Franciscus Meppelink. Deze Coevorder kunstenaar heeft een eenzelvig, maar avontuurlijk bestaan geleid. Circa dertig tekeningen van deze begaafde tekenaar zullen voor het eerst in een museale omgeving geëxposeerd worden.De tentoonstelling over Meppelink is tot en met 1 april 2018 te bezoeken. Toegang is vier euro.In restaurant De Ar in Westerbork vindt het traditionele De Ar Literair plaats. U wordt dan getrakteerd op proza, poëzie en muziek in de streektaal. Geniet van verhalen van Roelof Keen, Geert Jan Brader en nog een bekende regionaal. Toegang: 15 euro per persoon, inclusief koffie met koek en een Drentse broodmaaltijd. Aanvang is 12.00 uur.