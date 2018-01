Deel dit artikel:











Boek De 102.000 namen gepresenteerd, maar nooit af Kampoverlevenden met een expemplaar van het boek (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper) Nabestaanden zoeken familie in het kunstwerk van Domburg (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper) Een overzicht van de namen (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

HOOGHALEN - De laatste naam staat op papier, maar het boek is nog niet af en komt waarschijnlijk ook nooit af: het monumentale boek De 102.000 namen. Hierin staan de namen van de uit Nederland gedeporteerde Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Geschreven door Ineke Kemper

Vandaag is het boek gepresenteerd in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Eindredacteur José Martin overhandigde de eerste exemplaren aan nabestaanden en overlevenden. Een van hen is Micha Gelber.



Overlevende van Bergen-Belsen

Gelber is overlevende van concentratiekamp Bergen-Belsen. Als kleine jongen wordt hij samen met z'n ouders en broer gedeporteerd. Het gezin overleeft de oorlog en nu, ruim zeventig jaar later, neemt hij namens alle slachtoffers van Bergen-Belsen het boek in ontvangst. "Ik vind het een hele eer dat ik dit boek mag ontvangen. Ook omdat er fouten in het oude boek staan en ik weet hoeveel moeite is gedaan om het te herstellen."



In het boek staan de namen van familieleden van Gelber. "Dat is spannend, ik heb ze meteen even opgezocht. Van mijn vaders kant staan mijn oom en tante er in. En van mijn moeders kant staan er maar liefst 120 namen in. Wij hadden een grote familie."



Alle namen doorgenomen

José Martin heeft de afgelopen jaren alles gecontroleerd. De voornamen, achternamen, geboortedata en sterfdata. Op een gegeven moment is er een deadline gesteld en is het boek naar de drukker gestuurd. "Het is een heel dubbel gevoel." legt Martin uit. "Het is lastig omdat het nog niet af is, maar het is wel heel belangrijk dat het er nu is. Voor de nabestaanden dat zij het zwart op wit hebben staan."



Martin gaat daarom door met het herstellen van fouten in het boek. Ze denkt dat 97 procent van het boek klopt en hoopt dat op te schroeven naar 99 procent. "Die fouten die we nog opsporen gaan we ook beschikbaar stellen. We maken online een overzicht en mensen kunnen dat downloaden. Als een sticker kun je dat dan over de foutieve naam plakken."



Met het boek wordt ook het kunstwerk van Bart Domburg onthuld. Hij heeft met de hand de 102.000 namen op papier geschreven.