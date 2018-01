Thuisbezorgd.nl gaat graag concurrentie aan met Emmer horecabroers

EMMEN - Thuisbezorgd.nl is niet bang voor het nieuwe bedrijf van twee broers uit Emmen, dat ook aan bezorging gaat doen.

Hendrik en Dirk de Gooijer uit Emmen, die tot voor kort eigenaar waren van snackbar Oscars in het centrum, waren het percentage dat zij moesten afdragen aan Thuisbezorgd.nl zat. Daarom startten zij bezorgland.nl. In tegenstelling tot de thuisbezorggigant vragen de Emmer broers vier procent van de prijs, in plaats van veertien procent.Volgens de broers kan en moet het anders en zijn horeca-ondernemers te veel geld kwijt aan commissies die zij moeten betalen aan thuisbezorggiganten. "Bezorgen zou een service moeten zijn en geen kostenpost", zegt Dirk. Het belangrijkste doel van de broers De Gooijer is de klant bewustmaken van de kosten die ondernemers hebben aan bezorgen. Dirk en Hendrik werken nu in de regio Ter Apel tot aan Coevorden, maar willen dit langzaamaan uitbreiden."Het heeft bij ons jaren geduurd om op te bouwen wat we nu hebben", reageert woordvoerder Kristina Nilsson van Thuisbezorgd.nl. Nilsson geeft aan dat de bezorggigant voor de restaurants een van de goedkoopste manieren is om aan omzet te komen. "Maar dat neemt niet weg dat het voor bezorgrestaurants verstandig is om ook op andere manieren aan hun bestellingen te komen."Volgens het bedrijf kan het Emmer bedrijf prima naast Thuisbezorgd.nl werken en juicht het concurrentie toe. "Het is een vrije markt en daar hoort concurrentie bij. Iedereen die dat wil kan een site starten, zo zijn we immers zelf ooit ook begonnen."