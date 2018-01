Marcel Seip stopt met voetballen, Wagenaar naar lager niveau

VOETBAL - ACV-verdediger Marcel Seip zet na dit seizoen een punt achter zijn voetballoopbaan.

ACV kampioen in de hoofdklasse B

De 35-jarige Seip begon zijn loopbaan bij Veendam 1894 en zijn eerste profclub was BV Veendam. Via SC Heerenveen streek hij neer in Engeland en Australië, waar hij speelde voor Plymouth Argyle, Charlton Atheletic en Bradford City.In de zomer van 2012 keerde hij terug naar Nederland waar hij een seizoen speelde bij VVV in Venlo, maar na één jaar vertrok hij weer. Ditmaal naar Australië. Central Coast Mariners werd zijn nieuwe club. Na een jaar Down Under werd FC Emmen zijn laatste profclub, waarmee hij in het seizoen 2015/2016 de halve finale van de play-offs haalde.Daarna ging Seip spelen bij ACV in zijn woonplaats Assen. In zijn eerste jaar werd hij meteen kampioen van de hoofdklasse.Ook Jelle Wagenaar stopt bij ACV. De centrale verdediger die vijf jaar geleden overkwam van SC Veendam wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en daarom op een lager niveau spelen. Voordat Wagenaar bij Veendam speelde kwam hij uit voor RWF, Drachtster Boys en FC Groningen.