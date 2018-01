Deel dit artikel:











Ploeger, Schuur en Kuipers blijven bij Achilles 1894 trio spelers blijft bij Achilles 1894

VOETBAL - In navolging van Morten Otto, Remy Klaassens en David Modderman heeft Achilles 1894 opnieuw een trio weten te behouden voor het komend seizoen. Luuk Kuipers, Youri Ploeger en Youri Schuur lieten deze week weten de zondaghoofdklasser ook na de zomer trouw te blijven.

Ploeger en Schuur speelden eerder voor het Groninger Be Quick 1887. Ploeger kwam in 2015 naar Assen en Schuur een seizoen later. Kuipers maakte afgelopen zomer de overstap vanuit de eigen jeugdopleiding.



Overigens heeft Schuur vanwege een kruisbandblessure nog geen minuten gemaakt in het shirt van Achilles 1894.