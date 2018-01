Deel dit artikel:











Kerstactie schoenenketen levert mooi bedrag op voor Beatrix Kinderziekenhuis De kerstballenactie van Ziengs was een groot succes voor het Beatrix Kinderziekenhuis (foto: ANP/Bas Czerwinski)

ASSEN - Schoenenketen Ziengs heeft ruim negenduizend euro opgehaald voor het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen.

Via een kerstballenactie afgelopen december, die in alle 77 winkels van Ziengs plaatsvond, werd het geldbedrag bij elkaar gesprokkeld. Elke klant kon bij de aanschaf van schoenen een kerstbal ter waarde van minimaal 1,50 euro kopen.



Enthousiast

Directeur Edward Doornbos van de schoenenketen is enthousiast over het bedrag: "De winkels hebben hun uiterste best gedaan en dat heeft geresulteerd in de geweldige opbrengst van 9.090,50 euro. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat kinderen in een ziekenhuis belanden, daarom hebben wij gekozen voor een goed doel als het Beatrix Ziekenhuis, een van de vier grootste kinderziekenhuizen in Nederland."



Met het geldbedrag zal er een bijdrage plaatsvinden aan het comfortteam (5000 euro), aan de metamorfose voor de wachtkamer van de polikliniek (2000 euro) en aan welzijnsprojecten in het algemeen (2090,50 euro).



De cheque wordt op 30 januari in het ziekenhuis overhandigd aan de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.