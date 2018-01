Nieuwe jas voor Internationaal Filmfestival Assen

ASSEN - Het Internationaal Filmfestival Assen (IFA) heeft een nieuw logo. Het bestaat uit het woordmerk Internationaal Filmfestival Assen, waarbij de A van Assen liggend is afgebeeld.

Volgens IFA-medewerker Jennifer O´Connell is daar goed over nagedacht. "De liggende vorm van de A symboliseert de projectie van film op het doek." Maar daar blijft het niet bij, volgens het IFA. "De kleur geel komt nadrukkelijk in de nieuwe uitstraling terug. IFA heeft een sterke focus op Vrouw & Film en wil de positie van vrouwen in de filmwereld versterken en maatschappelijk relevante thema's aan de kaak stellen."Volgens O'Connell toont de huidige #metoo-beweging de urgentie hiervan aan. "De kleur geel is een echte kleur van verandering en past daarom goed bij het festival."Het Internationaal Filmfestival Assen (IFA) presenteert vrijdag 26 januari een nieuw logo.