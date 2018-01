VVD Noordenveld: Maak van Groot Bankenbosch een recreatiepark

VEENHUIZEN - Nu Groot Bankenbosch in Veenhuizen zeer binnenkort weer leegstaat, kan er een recreatiepark in komen. Dat stelt de VVD in Noordenveld voor in haar verkiezingsprogramma.

Begin dit jaar sluit de aanmeldstraat voor vluchtelingen in de voormalige gevangenis en worden nareizigers opgevangen in Ter Apel. Groot Bankenbosch fungeerde vier jaar als opvanglocatie voor asielzoekers en was daarvoor een halfopen inrichting voor gedetineerden. Dit betekent dat het justitiële gebouw straks weer leegstaat.VVD-lijsttrekker Robert Meijer ziet veel voordelen in een herbestemming tot recreatiepark. Volgens hem zijn de gebouwen wat gedateerd, maar ligt de structuur er al. Meijer: "Groot Bankenbosch heeft een open karakter en zit bovendien dicht tegen het Fochteloërveen aan.""De overlast voor omwonenden is beperkt en je geeft een economische spin-off aan het gebied," zegt Meijer. Hoewel de gemeente niet over dit gebouw gaat, stelt de partij wel voor om het gesprek met justitie aan te gaan. "En wellicht kunnen we een actieve rol spelen in het zoeken naar een partij."Ook schrijft de politieke partij de overige gevangenissen in Veenhuizen te willen behouden en daar al haar contacten in de provincie en Den Haag voor te zullen gebruiken.