Oude en gebruikte apparaten gemeentewerf Ruinen te koop

RUINEN - Tientallen bezoekers snuffelden vandaag rond op de gemeentewerf in Ruinen. Binnenkort sluit de gemeente De Wolden de werf en overtollige spullen staan te koop. Van Sneeuwschuivers tot straatlampen en van waterpompen tot werkbanken; 66 kavels in totaal.

Geschreven door Hielke Meijer

Wethouder Jan ten Kate: "De samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen gaat die spullen verkopen, want in de toekomst gaan we naar een gezamenlijke locatie. Op de gemeentewerf in Ruinen is geen uitbreidingsmogelijjkheid en daarom komt de werf versneld in de verkoop. En dus is het materiaal dat hier staat over."



Waterpomp

Een klant test een waterpomp. Hij slaat niet aan, maar dat komt omdat er geen brandstof in zit. "Ik kan hem wel gebruiken. Met zo'n pompje kan je altijd wel water mee verpompen. Ik heb thuis nog een oude kelder en daar komt zo nu en dan water in te staan."



De man weet nog niet of hij tot het uiterste gaat om de pomp ook echt in handen te krijgen. "Ik ga wel vaker naar dit soort kijkdagen en het kan maar zo dat die met een paar dagen op honderd euro staat. Maar als het meer dan 150 euro wordt, dan haak ik af."



Een tientje

Startprijs van alle kavels is een tientje. En dat geldt ook voor de houtbewerkingstafel. Op onlineveilingmeester.nl is vrijdagmiddag de prijs al opgelopen tot 630 euro. Erik Boonstra van de website: "Er zit een frasekop op en dan kun je kantjes en randjes van hout bewerken. Op onze site staat alles op een lijst en daar kun je je bod doen. De ervaring leert dat pas maandag het spel echt gaat beginnen, want dan is het de laatste dag van de veiling."



De gemeente Hoogeveen heeft zes afgeschreven auto's van de dienst handhaving staan. Ook die prijs start op een tientje, maar de verwachting is dat die boven de duizend euro uitkomen. Het is maar wie de hoogste bieder wordt. De opbrengst verdwijnt in de gemeentekas.