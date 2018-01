Zó zou de nieuwe hoofdklasse voor onze Drentse clubs eruit kunnen zien!

VOETBAL - Onder het motto "minder kilometers, meer derby's" lanceerde MSC-voorzitter Arjan Jonkers afgelopen week met succes een nieuw plan voor de hoofdklassers. Daarin wordt de scheiding tussen zaterdag en zondag opgeheven en worden de competities meer geregionaliseerd.

"Het zondagvoetbal heeft in deze vorm geen toekomst meer. Jonge voetballers willen niet op zondagochtend voetballen. Ik heb naar aanleiding van dit plan berekend dat we met de 64 hoofdklassers in Nederland op jaarbasis 40.000 kilometer kunnen besparen", zegt Jonkers.De preses van MSC stofte het plan van de KNVB van vorig jaar af en maakte voor iedere club afzonderlijk inzichtelijk wat het hen per seizoen zou kunnen opleveren. De reacties op de vergadering van het Centraal Orgaan hoofdklassers waren uiterst positief Bij zondaghoofdklasser Achilles 1894 uit Assen speelt 90% van de spelers inmiddels op zaterdag. De spelersbus van het vlaggenschip maakt dit seizoen de meeste kilometers van alle 64 hoofdklassers van Nederland. 5124 Kilometer om precies te zijn. Zij zouden in de nieuwe competitieopzet 34% kunnen besparen. En dat ziet voorzitter Ronald Keen wel zitten. "Daar is de penningmeester blij mee. En wij zijn natuurlijk ook blij met de derby's die je dan krijgt. Dat betekent veel meer publiek en veel meer inkomsten. Wij staan meer dan 100% achter dit plan."Voor zaterdaghoofdklasser HZVV is het plan van Jonkers minder noodzakelijk. Toch is ook voorzitter Johan Massier blij met het initiatief. "Als we de kans krijgen om derby's in de regio te spelen dan doen we dat heel graag. We hebben vorig jaar gezien wat voor beleving het gaf om tegen Hoogeveen te spelen in de beker. Het zal niet altijd zo'n groot feest worden. Maar als we regelmatiger tribunes vol hebben en enthousiasme rond het veld. Dan is dat voor de wedstrijden gewoon veel leuker." Om deze derby in de toekomst mogelijk te maken moet Hoogeveen nog wel promoveren naar de hoofdklasse.Het is de bedoeling dat de zondagclubs onderling gewoon op zondag blijven voetballen. Maar zondagclubs die tegen een zaterdagclub spelen passen zich aan en spelen op zaterdag.Er wordt nu een werkgroep geformeerd om het plan verder uit te werken. Jonkers hoopt dat zijn plan in augustus 2019 ingevoerd kan worden.