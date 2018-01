Meepraten in Cassata: 'Boeren die sjoemelen met melkkoeien fors beboeten'

ASSEN - Boeren die sjoemelen met het aantal melkkoeien moeten fikse boetes krijgen. Dat is de stelling in Cassata waarover u morgen kunt meepraten.

Boeren sjoemelen op grote schaal met de registratie van het aantal melkkoeien dat zij hebben, zo bleek deze week. Zo willen ze voorkomen dat ze koeien moeten wegdoen, omdat ze te veel mest produceren en daarmee boven de toegestane fosfaatproductie uitkomen.Volgens minister Carola Schouten zijn er mogelijk duizenden melkveebedrijven die kalveren van de ene koe toeschrijven aan een andere koe. De ene koe blijft dan zogenaamd een jonge koe, zonder vaarskalf, en wordt dan niet geregistreerd al volwaardige melkkoe. Melkkoeien tellen namelijk als volledige eenheid mee in de fosfaatregeling, en een nog niet gekalfde koe maar half. Als een frauderende boer dit trucje toepast bij tien koeien, kan hij vijf extra koeien houden.De minister spreekt er schande van, en wil de frauderende boeren aanpakken. Ze vindt dat het vertrouwen flink geschaad is. Ook landelijk LTO-voorman Marc Calon veroordeelt de frauduleuze praktijken en zei deze week de betreffende boeren uit de boerenorganisatie te willen zetten.Vorig jaar werden door de minister en de melkveesector afspraken gemaakt over het fors inkrimpen van de veestapel, omdat de hoeveelheid fosfaat terug moest. Na het afschaffen van het melkquotum op 1 april 2015 waren veel boerenbedrijven zo fors gegroeid, dat het Europese fosfaatplafond overschreden was, met alle gevolgen van dien. Veel bedrijven moeten daarom koeien wegdoen. Maar dat gaat met pijn in het hart. Ook hebben veel boeren geïnvesteerd in nieuwe stallen en moeten ze juist meer koeien melken om uit de kosten te komen.Ook zou er gefraudeerd zijn met geïmporteerde koeien uit het buitenland. Eigen koeien zouden dan aan het slachthuis worden verkocht en nieuwe koeien uit bijvoorbeeld Duitsland gaan vervolgens de boekhouding in als 'jonge koe'.LTO-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo, zelf melkveehouder, is morgenmiddag te gast in Cassata. Hij snapt dat boeren moeilijk koeien kunnen wegdoen van hun bedrijf, daartoe gedwongen door de fosfaatregeling. "En het is prima dat boeren zoeken naar andere mogelijkheden om toch hun koeien te kunnen houden, maar fraude kan van geen kant", aldus Bruins.Veel boeren vinden dat hun sjoemelende collega's de melkveehouderijsector flinke schade toebrengen met hun frauduleuze praktijken. "Het imago gaat zo aan barrels, en die was al niet zo best", zeggen velen. Zo werd de sector ook al geplaagd door mestfraude.De stelling in Cassata luidt daarom:Reageren kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe en via Twitter.