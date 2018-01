​Slachtoffers seksueel misbruik Jehova's Getuigen eisen actie van minister

EMMEN - Slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen Jehovah's Getuigen eisen van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek komt.

Dat meldt RTL Nieuws op haar website Jehovah's Getuigen is een wereldwijde kerkelijke organisatie met bijna 8,5 miljoen actieve leden. Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Emmen.Frank Huiting is de oprichter van de stichting Reclaimed Voices, die de belangen behartigt van de slachtoffers. Inmiddels zijn er 138 meldingen bij Reclaimed Voices binnengekomen over seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen.Of de minister al geantwoord heeft, is nog niet bekend. "We willen voorlopig even niet reageren", laat Huiting aan RTV Drenthe weten. Wel het ministerie weten dat het een waardevol gesprek was.