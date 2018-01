Supporters Brigata Fanatico niet in Sittard wegens feestje 2-jarig bestaan

De Brigata Fanatico is vanavond niet in Sittard

VOETBAL - De meeste aanhangers van de fanatieke supportersschare van FC Emmen, de Brigata Fanatico, zijn vanavond niet aanwezig bij het duel tussen hun club FC Emmen bij koploper Fortuna Sittard. De supportersvereniging viert namelijk vanavond haar tweejarig bestaan.

Dat doet de groep in een café in Emmen.De Brigata Fanatico bestaat overigens morgen officieel twee jaar.Emmen speelt vanavond in Sittard tegen koploper Fortuna Sittard. Het duel is live te volgen vanaf 20.00 uur op Radio Drenthe.