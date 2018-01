Liveblog: FC Emmen wint terecht van koploper (gesloten)

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de uitwedstrijd tegen koploper Fortuna Sittard. Het is voor beide ploegen de 22e wedstrijd van het seizoen. Fortuna heeft 44 punten en Emmen, de nummer 8 in de Jupiler League, staat op 33.

Dick Lukkien stuurt vanavond dezelfde elf spelers het veld in als vorige week, toen er met 2-1 werd gewonnen van RKC Waalwijk. Door die zege is Emmen de strijd om derde periodetitel gestart met een driepunter. Hoe ander is dat voor Fortuna, dat vorige week een flinke tik kreeg: Bij FC Dordrecht werd met 3-0 verloren.Fortuna Sittard - FC Emmen is vanaf 20.00 uur live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog hieronder...