Verwaarloosde fietsen in Gieten en Borger worden opgeruimd

Verwaarloosde fietsen op de OV-knooppunten in Borger en Gieten worden weggehaald (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - De provincie Drenthe grijpt in als het gaat om fietsen die aan hun lot zijn overgelaten op de OV-knooppunten Gieten en Borger .

Tweewielers in verwaarloosde staat die langer dan een maand op de knooppunten staan, krijgen een label met datum. Wie zo’n label aantreft heeft vier weken de tijd om de fiets op te halen. Is dat na die periode niet gebeurd, dan haalt de provincie de fiets weg.Alle verwaarloosde fietsen worden naar het wegensteunpunt Kloosterveen in Assen gebracht. Daar kunnen ze nog gedurende zes maanden worden opgehaald.