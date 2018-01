Opnieuw prijs voor jongerenkeet ATF: 'Er is altijd een goede sfeer'

FLUITENBERG - Jongerenkeet ATF in Fluitenberg is afgelopen woensdag voor het tweede jaar op rij verkozen tot 'De beste keet van Nederland'. De keet verdedigde zijn titel door het toevoegen van een zwembad met buitenbar.

De website Plattelandsjongeren.nl organiseert de wedstrijd voor de achtste keer. Keten worden niet alleen gekeurd op uitstraling en activiteiten die ze aanbieden, maar ook op serieuze thema's als brandveiligheid, alcoholbeleid en huisregels.Net als vorig jaar heeft Keet ATF veel punten gescoord op de thema's, maar voor de winst was er net iets meer nodig. "We hebben afgelopen jaar een aanpassing gedaan: een buitenbad met een terrasoverkapping", vertelt mede-eigenaar Jan Willem Slagter. "Daar was de jury wel over te spreken."Volgens de organisatie ontwikkelde keet zich goed en dat leidde tot het behouden van de titel. Daarnaast heeft ATF een buitengewoon veilig en verantwoord beleid, met bijvoorbeeld contactgegevens van leden en noodnummers aan de muur, zo stelt de organisatie.Volgens de keet zelf ligt zijn kracht in de hechte vriendengroep. Jan Willem: "Daar begint het mee. Een groep goede vrienden die zich inzet voor een mooie keet. De gezelligheid is het geheim. We kunnen goed met elkaar opschieten en er is altijd een goede sfeer."De eerste prijs is, net als vorig jaar, een optreden van Mooi Wark. "Dat was een gezellig feestje. Volgens mij vond de band dat ook. We hebben ook nog een gitaar met handtekeningen gekregen." Dit jaar moet Mooi Wark dus weer langskomen. "Dat vinden ze vast niet erg. Ze weten de weg nu."