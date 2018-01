FC Emmen vloert koploper Fortuna Sittard

VOETBAL - FC Emmen boekte een dikverdiende zege bij koploper Fortuna Sittard. De mannen van trainer Dick Lukkien wonnen met 2-1. Anco Jansen en Alexander Bannink waren voor rust de doelputenmakers van FC Emmen en na rust deed Finn Stokkers nog iets terug voor de thuisclub.

Liveblog: FC Emmen wint terecht van koploper (gesloten)

Door de zege stijgt FC Emmen naar plek 6 in de Jupiler League, met 35 punten uit 22 duels. Koploper is nu NEC, met 46 uit 22.FC Emmen was voor rust heer en meester en binnen een half uur stond de ploeg van trainer Dick Lukkien met 0-2 voor door treffers van Anco Jansen en Alexander Bannink. Fortuna kon maar geen druk krijgen op de Drentse club, die zich onder elke vorm van druk uitspeelde. Animator van de Drentse club was, net als vorige week, Anco Jansen die bij vrijwel elke Emmen-aanval betrokken was.Ook na rust was er weinig aan de hand voor FC Emmen. Sterker nog, de 0-3 hing in de lucht maar Youri Loen en vooral Cas Peters waren niet koelbloedig in de afronding. Via Stokkers werd het de laatste 20 minuten toch nog spannend, maar de Drentse club bleef echter vrij eenvoudig op de been.