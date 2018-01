Deel dit artikel:











Meerdere gewonden bij steekincident in Emmen Aan de Laan van de Marel vond vrijdagavond een steekincident plaats (foto: Herman van Oost) Aan de Laan van de Marel vond vrijdagavond een steekincident plaats (foto: Herman van Oost) Er waren veel hulpdiensten op de been (foto: Herman van Oost) De woning aan de Laan van de Marel in Emmen (foto: Herman van Oost)

EMMEN - In Emmen heeft er een steekincident plaatsgevonden. Rond 22.00 uur kwam de melding binnen dat er geweld had plaatsgevonden in de woonwijk Laan van de Marel.





Wat de aanleiding is geweest voor het geweld, is nog niet bekend. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht. Agenten ondervragen getuigen en betrokkenen.



Volgens de politie zijn er meerdere mensen bij betrokken. Twee personen zijn gewond geraakt en moesten mee naar het ziekenhuis.