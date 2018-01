Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij steekpartij in Emmen Aan de Laan van de Marel was vrijdagavond een steekpartij (foto: Van Oost Media) Eén slachtoffer raakte zwaargewond (foto: Van Oost Media) Er waren veel hulpdiensten op de been (foto: Van Oost Media) De steekpartij was aan de Laan van de Marel (foto: Van Oost Media)

EMMEN - In Emmen is vrijdagavond een steekpartij geweest. Daarbij is één slachtoffer zwaargewond geraakt.





De politie kreeg rond 22.00 uur melding van een steekpartij aan de Laan van de Marel. Over de achtergrond van het geweld is nog niets bekend. De politie doet nog onderzoek.



Volgens de politie waren er nog twee anderen betrokken bij de steekpartij. Zij zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De zwaargewonde ligt in het UMCG in Groningen.