Uitslagen en stand Jupiler League

VOETBAL - Na speelronde 22 in de Jupiler League is NEC weer koploper. De ploeg uit Nijmegen versloeg FC Den Bosch met 1-0 en passeert daardoor Fortuna Sittard. Die ploeg werd door FC Emmen lange tijd van het kastje naar de muur gestuurd en uiteindelijk op een 2-1 nederlaag getrakteerd.

FC Emmen vloert koploper Fortuna Sittard

de liveblog van Fortuna Sittard - FC Emmen

Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League van vanavond.FC Dordrecht - FC Oss 2-0MVV Maastricht - De Graafschap 1-3NEC - FC Den Bosch 1-0RKC Waalwijk - Jong Ajax 2-4Fortuna Sittard - FC Emmen 1-2Helmond Sport - Almere City FC 1-2Telstar - Jong AZ 2-1Jong FC Utrecht - SC Cambuur 1-3Zondag,14.30 uur: FC Volendam - Go Ahead EaglesMaandag, 20.00 uur: Jong PSV - FC EindhovenDe stand in de Jupiler League:1. NEC 22-462. Jong Ajax 22-453. Fortuna Sittard 22-444. Telstar 22-405. Almere City 22-366. FC Emmen 22-357. Jong PSV 21-348. FC Oss 22-339. De Graafschap 22-3210. Den Bosch 22-2911. Cambuur 22-2912. FC Eindhoven 21-28FC Emmen is één van de vijf ploegen die in de strijd om de derde periodetitel 6 punten vergaarde uit twee duels.