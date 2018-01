Deel dit artikel:











Keien in Echten bepalen finale Ronde van Drenthe voor mannen en vrouwen (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Niet de VAM-berg in Wijster, maar de keien op de Echtensedijk vormen de finale van de 56e editie van de Ronde van Drenthe.

Geschreven door Karin Mulder

Na twee doorkomsten op deze keienstrook moeten de renners nog wel twintig kilometer tot de finish op de Alteveerstraat in Hoogeveen. Dus of de stroken bepalend zijn voor de uitslag, is nog maar de vraag.



Start in Emmen

Voor het eerst start de Ronde van Drenthe dit jaar in Emmen. De mannenwedstrijd is opgewaardeerd naar de Hors-categorie. Daardoor zullen er betere renners van start gaan dan andere jaren.



Route

Vanuit Emmen rijdt het peloton via Weerdinge, Valthe, Exloo, Buinen, Gasselte en Gieten naar Drouwen. Via Borger, Ees, Exloo, Odoorn, Schoonoord, Orvelte en Westerbork zetten de mannen koers naar Wijster, waar ze vier keer over de VAM-berg moeten. Daarna volgen de keienstroken in Echten. De wedstrijd voor de mannen gaat over 200 kilometer.



Vrouwen

Ook de Women World Tour voor vrouwen start in Emmen. Zij rijden een wedstrijd over 157 kilometer en net als de mannen moeten ook de vrouwen vier keer de VAM-berg bedwingen en moeten ze in de finale ook twee keer over de keienstrook in Echten. Beide wedstrijden worden op zondag 11 maart verreden.



Drentse Acht van Westerveld

Op vrijdag 9 maart rijden de vrouwen de Drentse Acht van Westerveld. Een wedstrijd over 142 kilometer met start en finish in Dwingeloo.