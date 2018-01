'Onafhankelijke positie Wilhelmina Ziekenhuis Assen onhoudbaar'

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wil samenwerken met andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Het WZA doet dit omdat een onafhankelijke positie onhoudbaar zou zijn en daarmee het voortbestaan van het ziekenhuis in gevaar komt.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden . Het zelfstandige WZA stond dit jaar nog op de vijfde plek van de Ziekenhuis Top 100. Maar die zelfstandigheid zou in gevaar zijn. Daarom voert het WZA volgens de krant gesprekken met de Treant Zorggroep, het UMCG in Groningen en met verschillende thuiszorg- en oudereninstellingen."We kunnen wel blijven vasthouden aan onze onafhankelijke positie, maar als we daarmee de zorg in deze regio en banen van onze medewerkers op het spel zetten, doen wij het als bestuur ook niet goed", zegt bestuurder Suzanne Kruizinga tegen Dagblad van het Noorden.Het WZA vreest dat er de komende jaren problemen kunnen ontstaan, omdat zorg in heel Drenthe onder druk staat. Zo moest het Scheper Ziekenhuis, dat onder Treant valt, de verloskunde en de kinderafdeling sluiten wegen een tekort aan kinderartsen Het is nog niet duidelijk hoe zo'n samenwerking er precies uit zou moeten zien.