Slachtoffer steekpartij Emmen is 36-jarige man

EMMEN - De man die gisteravond zwaargewond raakte bij een steekpartij in Emmen is een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat laat de politie weten.

De steekpartij was in een huis aan de Laan van de Marel. "De ruzie in dat huis liep uit de hand", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.Over de aanleiding van steekpartij is nog niets bekend. "Daar doen we nog onderzoek naar." Omdat het zwaargewonde slachtoffer nog niet aanspreekbaar is, heeft de politie nog geen verklaring van hem kunnen afnemen.Twee anderen die betrokken waren bij de steekpartij zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het gaat volgens de politie om twee mannen van 22 en 25 jaar, beiden uit Emmen."De 22-jarige man raakte ook gewond", vertelt Van der Meer. "Hij is eerst even naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling en vervolgens meegenomen naar het politiebureau. De 25-jarige man raakte niet gewond." De twee verdachten worden vandaag verder verhoord.