Live: NK veldrijden voor de jeugd in Hoogeveen Het parcours in Hoogeveen (foto: Steven Ophoff / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen wordt vandaag het NK veldrijden voor de jeugd georganiseerd. Kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar strijden in verschillende categorieën om de titels.





Kijk hier live mee naar de stream van het NK Veldrijden voor de jeugd

Veldrijden is vergelijkbaar met wielrennen, maar hier gaat de wedstrijd voor een groot deel over een onverharde weg en door de blubber. Op sommige plekken kun je zelfs niet fietsen, dus dan moeten de deelnemers met de fiets op de rug een stukje lopen. Het parcours in Hoogeveen staat erom bekend dat het erg afwisselend en technisch is.