Linda de Vries tweede na eerste dag NK Allround

SCHAATSEN - Op het NK Allround schaatsen staat Linda de Vries uit Smilde na de eerste dag op een tweede plaats in het klassement. De Vries eindigde op zowel de 500 meter als de 3.000 meter als tweede.

In een goed gevuld Thialf ontbraken veel toppers. Het NK past niet in het schema voor de Olympische Spelen. Marije Joling ontbreekt, vanwege gezondheidsklachten, ook en kan haar titel niet verdedigen.Lees ook: Marije Joling verdedigt NK allround titel niet De Vries werd op de 500 meter, in een tijd van 40,05, tweede achter Annouk van der Weijden, die 0,03 sneller was.Op de 3.000 meter reed Van der Weijden voor De Vries en zette een tijd van 4:07,89 neer, de snelste tijd tot dan. De Vries reed tot 2.200 meter bijna een kopie van de race van Van der Weijden, maar moest het schema in de laatste twee ronden laten lopen en eindige in 4:09,86 als tweede en staat na dag één ook in het tussenklassement op een tweede plaats.