Twee gewonden bij ongeluk op A28 bij Zuidwolde

De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Op de A28 bij Zuidwolde is vanochtend een ongeluk gebeurd. Daarbij raakten twee mensen gewond.

Bij het ongeluk was één auto betrokken. De auto belandde in de sloot langs de snelweg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.De slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.