Man neergestoken bij kerkgebouw Assen Bij de steekpartij is een man gewond geraakt (foto: Persbureau Meter) De politie doet onderzoek (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) De steekpartij was aan de Sleutelbloemstraat (foto: Persbureau Meter) De steekpartij was in een kerkgebouw (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij een steekpartij in een wijkcentrum bij een kerkgebouw aan de Sleutelbloemstraat in Assen is vanmiddag een man gewond geraakt.





De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Wat de aanleiding van de steekpartij is geweest, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek en is in gesprek met betrokkenen en getuigen.







