'Als Drenthe niet onder het schadeprotocol valt, heeft minister Wiebes een probleem'

ASSEN - PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer gaat ervan uit dat Drenthe onder het Groningse schadeprotocol gaat vallen. "Als dat niet zo is, dan heeft minister Eric Wiebes echt een probleem. Niet alleen met de PvdA, maar ik denk ook met de hele Kamer."

Dat zei hij vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Als Drenthe niet meegenomen wordt in het protocol, dan trek ik gelijk aan de bel."Minister Wiebes van Economische Zaken is optimistisch dat er komende week een schadeprotocol ligt voor Groningers die gedupeerd zijn door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor gedupeerde Drenten. "Eigenlijk wil je het helemaal niet over namen hebben", zegt het Groningse Kamerlid. "Het moet gelden voor iedereen die schade heeft."Drenten hebben volgens Nijboer het volste recht om ook schade vergoed te krijgen, ook al valt Drenthe buiten het aangewezen gebied in Groningen. "Daar hebben ze groot gelijk in. Er is geen aardbeving die zich aan zulke contouren houdt", aldus Nijboer. "Dat is gewoon een constructie van de NAM om er juridisch vanaf te komen. Daar moeten we vanaf."Nijboer denkt dat een meerderheid in de Tweede Kamer er ook voor is om Drenthe in het schadeprotocol op te nemen.In Drenthe geldt ook geen omgekeerde bewijslast, zoals die in Groningen wel bestaat. "Drenthe heeft aan de ene kant last van de 'Groningse' aardbevingen, maar aan de andere kant is er een opslag bij Langelo. Dat kan ook effecten hebben. En verder zijn er de kleinere gasvelden, zoals in Emmen, waar ook aardbevingen zijn geweest. Ik vind dat iedereen dezelfde rechten moet krijgen als de Groningers."Nijboer staat dan ook pal achter het Drents Gasberaad dat over ruim een week officieel wordt opgericht. Deze belangenorganisatie wil de krachten bundelen van gedupeerden van gaswinning in Drenthe. Inmiddels hebben zich volgens initiatiefnemer John Franke uit Zuidlaren 150 mensen aangesloten bij het Drents Gasberaad. Die komen uit heel Drenthe .