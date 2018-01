Deel dit artikel:











'Ik had niet verwacht dat ik ging winnen, want ik win nooit wedstrijden' Het parcours in Hoogeveen is afwisselend en technisch (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Henk Schaake komt ondanks de kou even kijken (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Valpartijen horen er ook bij (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

HOOGEVEEN - Gespannen gezichten, tientallen toeschouwers en profveldrijders in de dop: Vandaag werd het NK veldrijden voor de jeugd verreden bij Wielervereniging De Peddelaars in Hoogeveen.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Het is een loodzwaar parcours", zegt Henk Schaake, die vroeger bij de club betrokken was. "Ik ben jeugdtrainer en bestuurslid geweest, vandaar dat ik nog even kom kijken. Maar niet te lang hoor, want het is best wel koud."



Trots

Het parcours in Hoogeveen staat erom bekend dat het afwisselend en technisch is. Van trappen tot aan heuvels en scherpe bochten. "De heuveltjes waren lastig, want ze waren heel erg steil", zegt Steff de Bruijn, die in zijn categorie won. "Ik ben heel erg blij."



Bij W.R.V. De Peddelaars over heerst trots, want het organiseert voor het eerst het NK voor de jeugd. "We hebben al jaren een mooie wedstrijd hier. Op basis daarvan mochten we het NK organiseren. De eerste kampioenen zijn al bekend en van De Peddelaars hebben we er al twee. Dus trotsheid overheerst", zegt voorzitter Rudi Nagengast.



Drentse winnaars

Zo gingen Mirthe Buurmeijer en Flore de Groot er in hun categorie met de winst vandoor. "Ik had dit niet verwacht, want ik win bijna nooit bij wedstrijden", zegt een stralende Flore.



En droomt de Hoogeveense vereniging nu ook van meer? "We gaan dit eerst evalueren en dan kijken we wel verder. We genieten er nu eerst van", besluit Nagengast.