HZVV heeft aan twee treffers niet voldoende tegen Staphorst

VOETBAL - HZVV heeft naast een goed resultaat gegrepen in de uitwedstrijd tegen Staphorst. De ploeg van het trainersduo Gert van Duinen/Harold Brunsting verloor met 3-2.

Noordscheschut start 2018 met zege bij Zeerobben

Hoofdklasser HZVV schoot in Overijssel uitstekend uit de startblokken. Reza Hosseini bezorgde de gasten uit Hoogeveen al in de zevende minuut de 0-1. Staphorst maakte die schade echter nog voor de pauze ongedaan. Martijn Brakke nam de gelijkmaker voor zijn rekening, waarna Mike Reuvers voor de 2-1 zorgde.Een kwartier voor tijd leek Alex Zomer de Drentse equipe een puntje te bezorgen door de 2-2 te maken. Slechts enkele minuten later besliste Brakke toch anders. Met zijn tweede goal van de middag tekende hij voor de 3-2 eindstand.HZVV had de competitie vorige week hervat met een gelijkspel tegen Genemuiden. Het duel met de koploper eindigde, evenals de eerdere uitwedstrijd, in 0-0.