Honderden bezoekers speuren naar familiegeschiedenis bij Drents Archief Joke Wollf (links) van het Drents Archief in gesprek met bezoekers (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) In de digitale archieven ging men op zoek naar informatie over hun familie (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ASSEN - Honderden mensen bezochten vandaag op de vierde editie van de Drentse dag van de familiegeschiedenis in het Drents Archief.

Geschreven door Janet Oortwijn

Een groot succes, volgens medewerkster Joke Wolff: "Er komen bijna ieder jaar vijfhonderd mensen. Wij willen mensen enthousiasmeren om op zoek te gaan naar hun familiegeschiedenis, naar hun verborgen verleden."



Er werden workshops gegeven en aan de hand van documenten, de computer en boeken konden bezoekers speuren naar gegevens van hun familie. Ook liepen er deskundigen rond om het publiek te helpen.



'Leuke verhalen'

"Ik ben op zoek naar de leuke verhalen", zegt Geke Florijn-Zikken, die vanuit Ruurlo naar Assen is gekomen. "Maar ik kwam op den duur niet verder. Hier heb ik niks gevonden, maar deskundigen konden mij wel verder helpen met hoe ik verder moet zoeken. En dat is richting het oosten."



"Dat is ook een heel mooie uitkomst", reageert Wolff. Het thema dit jaar is 'van keukenkast tot kabinet'. Er is veel te vinden over de inrichting van huizen. "Mensen kunnen te weten komen wat de gewoonten van hun voorouders waren."



Gedigitaliseerd

De akten van de Drentse notarissen vanaf 1811 tot ver in de 19e eeuw zijn het afgelopen jaar gedigitaliseerd. In de akten is veel informatie te vinden over de bezittingen van de Drentse inwoners uit die eeuw. De scans zijn vanochtend door EU-politica Marieke Sanders-ten Holte, met voorouders uit Sleen en Dalen, online gezet.



Florijn-Zikken gaat met een lach terug naar huis. "Het was hartstikke leuk. Ik heb ook veel foto's meengenomen en die wilden ze hier graag hebben. Ik kan nu verder zoeken. Op naar Duitsland", besluit ze.