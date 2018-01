Noordscheschut start 2018 met zege bij Zeerobben

VOETBAL - Noordscheschut heeft de volle buit overgehouden aan de eerste competitiewedstrijd in 2018. De manschappen van trainer André Mulder wonnen in de 1e klasse E met 1-2 bij het hoger geklasseerde Zeerobben.

Noordscheschut moest in Harlingen al vroeg een tegentreffer toestaan. Frank ten Hoeve zette Zeerobben in de zesde minuut op 1-0. Noordscheschut kwam dankzij een van richting veranderd schot nog in de eerste helft op gelijke hoogte. Jos Kroezen kreeg het doelpunt op zijn naam. De 1-1 bleef in de tweede helft geruime tijd op het scorebord staan, maar in het laatste kwartier grepen de Schutters alsnog de winst. Melvin Mol kroonde zich tot matchwinner.Mulder is overigens bezig aan zijn laatste maanden bij Noordscheschut. Marc van Meel neemt na dit seizoen zijn taken over. De coach uit Groningen is momenteel clubloos, maar stond vorig jaar aan het roer bij PKC'83.