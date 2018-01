Achilles 1894 verslaat SVBO en blijft titelkandidaat

VOETBAL - Achilles 1894 heeft de topper tegen SVBO in de 4e klasse E gewonnen. De als tweede gepositioneerde club uit Assen klopte de nummer drie van de ranglijst met 0-4.

Alle uitslagen in het zaterdagvoetbal

ACV kan eindelijk weer juichen

HZVV heeft aan twee treffers niet voldoende tegen Staphorst

Noordscheschut start 2018 met zege bij Zeerobben

Door de klinkende zege mag Achilles 1894 de strijd blijven aangaan met koploper Elim. "Dat is een zeer goede ploeg, waar we het nog heel moeilijk mee gaan krijgen. Hopelijk kunnen we zo lang mogelijk bovenin meedoen", aldus trainer David van der Kam van Achilles 1894 over de titelstrijd. SVBO moet voorlopig een pas op de plaats maken. De club uit Barger-Oosterveld gaat door het verlies een plek omlaag.SVBO was aanvankelijk dicht bij de openingstreffer tegen het defensief ingestelde Achilles 1894. Met name Nick Klingenberg en Johan Wigger kregen kansen, maar een doelpunt bleef uit. Een eerste gevaarlijke counter hielp Achilles 1894 wél op weg naar succes. Eddy Koopman ging op avontuur na een diepe bal en legde af op Bas Kloosterhuis, die binnen de zestien onderuit werd gehaald door Robert Veringa. De terecht toegekende penalty werd benut door Björn Abbingh.Direct na de 0-1 leek Klingenberg op weg naar de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd - tot teleurstelling van het thuispubliek - onschadelijk gemaakt door keeper Raymond Tienkamp. Achilles 1894 beet in de slotfase van de eerste helft nog van zich af via Ricardo Darwyn en Koopman. Beide pogingen van de bezoekende club leverden geen treffer op.Het spelbeeld leverde de hervatting een meer evenwichtig beeld op. Achilles 1894 toonde zich echter opnieuw beter in de afwerking. Uit een voorzet van Koopman zorgde Melvin Schoenmakers in de 53e minuut voor de 0-2. SVBO had iets terug kunnen doen via Nick Hekman, maar zijn inzet werd voor de doellijn weggehaald.In de 65e minuut liep Achilles 1894 verder uit. Na een gestopte poging van Koopman schoot Darwyn in de rebound fantastisch raak in de bovenhoek. Nadat SVBO via Larry Umuna wederom een kans onbenut had gelaten, tekende Schoenmakers in de slotminuut voor de 0-4 eindstand.