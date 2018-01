Deel dit artikel:











Drentse theaters zoeken nieuw publiek in Nationaal Theaterweekend Bezoekers van De Tamboer in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

ASSEN/HOOGEVEEN/EMMEN - De vier grote theaters in onze provincie zijn optimistisch over het lopende theaterseizoen. De aantrekkende economie lijkt ervoor te zorgen dat mensen weer meer willen besteden aan culturele uitjes.

Om nog meer bezoekers te trekken, doen drie van de vier - De Nieuwe Kolk, De Tamboer en Het Atlas Theater - dit weekend mee aan het Nationaal Theaterweekend. Bezoekers kunnen tijdens dit weekend voor tien euro een voorstelling bezoeken. Ook zijn er rondleidingen om eens achter de schermen te kunnen kijken.



Jetze Dam van theater De Nieuwe Kolk in Assen: "We hebben een goed jaar achter de rug met groei van het aantal bezoekers. Dit jaar verwachten we deze groei vast te houden."



DNK neemt meer risico

Volgens Dam valt niet te bewijzen dat mensen meer te besteden hebben en daarom weer meer naar het theater gaan. "Maar dat idee hebben we wel. Mensen lijken weer meer open te staan voor theater en gaan meer uit. Tegelijkertijd is de onderlinge concurrentie groter. Het Atlas Theater in Emmen is erbij gekomen en bezoekers zijn bereid verder te reizen voor voorstellingen. We moeten dus wel ons best blijven doen om de zaal vol te krijgen. We durven nu wel iets meer risico te nemen door meer onbekende namen te programmeren, want ook daar komen de bezoekers wel op af."



Atlas Theater tevreden

Ook het Atlas Theater in Emmen is ook optimistisch. Woordvoerster Simone Brinks: "Dit is ons eerste volledige theaterseizoen, dus we kunnen nog geen vergelijking maken. Maar de cijfers tot nu toe zijn heel goed, daarom zijn we heel tevreden. We doen mee aan het Nationaal Theaterweekend om bezoekers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het theater. Bovendien kunnen we met zo'n evenement een nieuw publiek trekken."



Ogterop continueert

Schouwburg Ogterop in Meppel doet niet mee aan het Nationaal Theaterweekend. "Ik vraag me af of dat echt nieuwe bezoekers oplevert", zegt woordvoerder Corine Wahlen. Zij merkt dat mensen wel weer vaker naar het theater gaan. "Bezoekers hebben er zin in! Maar ik weet niet of dat met een opleving na de crisis te maken heeft. Wij hebben namelijk niet echt een dal meegemaakt. Dit lopende seizoen gaat het in ieder geval goed. Qua bezoekersaantallen zitten we sinds september boven verwachting."



Bezettingsgraad Tamboer

De Tamboer in Hoogeveen ziet vooral de bezettingsgraad per voorstelling stijgen met 15 procent. Anita Morante: "We hebben ongeveer 150 voorstellingen en we verhuren daarnaast de zalen ook." Door de randactiviteiten blijft het totaal aantal bezoekers op peil, maar bij theatervoorstellingen zelf is het aantal in een jaar gedaald van 90.000 naar 70.000.



Bezoekers van het theaterweekend in Hoogeveen zeggen toch zeker van plan te zijn vaker naar het theater te gaan. "Ik kom sowieso met enige regelmaat. Ik houd vooral van cabaretiers als Herman Finkers, Brigitte Kaandorp en Bert Visscher", zegt een van hen. "Sinds mijn man is overleden kom ik niet zoveel meer, maar ik houd vooral van harmoniemuziek. Misschien kom ik binnenkort weer eens", reageert een ander.



Het Nationaal Theaterweekend duurt nog het hele weekend. Naast de theatervoorstellingen worden ook speciale evenementen en workshops gehouden.