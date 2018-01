Deel dit artikel:











Anice Das tweede na eerste dag NK Sprint Anice Das tweede na eerste dag NK Sprint (Foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Na een eerste plaats op de 500 meter en een tweede plek op de 1.000 meter staat Anice Das op de tweede plaats in het tussenklassement van het NK Sprint.

Geschreven door René Posthuma

Das won de 500 meter, net voor Letitia de Jong. Das was met 38,76 maar iets sneller dan De Jong, die op 0,02 volgde.



Op de 1.000 meter waren de rollen omgekeerd. Das reed met 1:17,16 nog wel de snelste tijd, maar een rit later was De Jong een dikke seconde sneller, 1:16,15.



In het tussenklassement gaat De Jong aan de leiding. Das staat tweede, Sanneke de Neeling is derde.



Mannen

Bij de mannen hadden Niek Deelstra uit Hoogeveen en Joost Born een bijrol en staan na de eerste dag in de middenmoot van het tussenklassement.