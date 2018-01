PvdA wil spoeddebat met Wiebes over kwestie Shell-NAM

DEN HAAG/ASSEN - De PvdA heeft een spoeddebat met minister Eric Wiebes van Economische Zaken aangevraagd. Aanleiding is het nieuws dat Shell zich mogelijk zou onttrekken aan aansprakelijkheid voor aardbevingsschade als gevolg van gaswinning door dochterbedrijf NAM in Assen.

Dat zou zijn gebeurd door de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring in te trekken. "Daarmee is Shell niet langer aansprakelijk voor schulden van de NAM die het gevolg zijn van rechtshandelingen na die intrekking", aldus Hans Beckman, emeritus hoogleraar jaarrekeningenrecht aan de Erasmus Universiteit vandaag in Trouw PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat "ongegeneerd. Toonbeeld van maatschappelijk onverantwoord ondernemen", aldus het Groninger Kamerlid in een toelichting. "Dit maakt onderdeel uit van een chantagepolitiek. Daarbij heeft Shell gezegd; als wij minder gas mogen winnen, vergoeden we ook de schade in het gebied niet meer."Volgens Nijboer is het duidelijk dat Shell met deze constructie 'zijn kernaansprakelijkheid wil ontlopen'. Nijboer: "Ik wil van Shell en ook van medeaandeelhouder in NAM ExxonMobil horen dat zij de komende jaren garant staan voor Groningen. Wat hier gebeurt is moreel verwerpelijk."GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt dat Shell de getroffen Groningers in de steek laat. "Wel winsten pakken maar net voordat het op vergoeden aankomt zet deze machtige multinational een klein zinnetje in hun jaarverslag en weg zijn ze."Volgens haar moet ,,de staat nu zorgen dat deze multinational gewoon verantwoordelijk blijft en alle schade betaalt en dat niet de burger de rekening betaalt voor de Shell."Shell heeft inmiddels laten weten dat het zich niet kan vinden in de teneur van de berichtgeving in Trouw. "Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing", meldt het olie- en gasconcern.Volgens Shell is de NAM financieel gezond en in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. "Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden", zegt een woordvoerder.