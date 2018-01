ACV kan eindelijk weer juichen

VOETBAL - Een cruciale wedstrijd was het zeker voor ACV op eigen veld tegen Capelle, maar of de 4-1 winst ook een cruciale zege zal zijn voor de Assenaren valt nu nog niet te zeggen. Feit blijft wel dat ACV bij een nederlaag duidelijk onder de rechtstreekse degradatiestreep had gestaan. Nu staat de ploeg van trainer Fred de Boer op een promotie/degradatieplek.

ACV heeft nu 17 punten uit 19 wedstrijden, waarmee de Assenaren op plek 15 staan in de 3e divisie. Het gat naar plek 14, en dat is een veilige plek aan het einde van de rit, bedraagt drie punten. Jong FC Volendam heeft 20 uit 19.De overwinning die ACV boekte was de vijfde thuiszege van de Drentse club, die alle 17 punten tot nu toe op eigen bodem vergaarde.(burgemeester Marco Out was ook blij met de punten voor de club uit zijn stad)Mededegradatiekandidaat Capelle kwam binnen een kwartier op voorsprong door een treffer van Olaf van der Sande, die dankbaar gebruik maakte van een fout van Dennis Hoekstra. Halverwege de eerste helft kwam ACV verdiend op gelijke hoogte door een prima treffer van Daniël Schans. Zes minuten voor rust schoot Marco van der Heide de thuisclub naar 2-1.Erik Eleveld schoot ACV een kwartier na rust in veilige haven. Capelle probeerde het gat nog wel te verkleinen, maar miste scherpte en stootkracht om ACV-doelman Woering te verrassen. In extra tijd tilde invaller Dennis Molema de stand nog naar 4-1.