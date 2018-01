Deel dit artikel:











Assenaar verdacht van poging tot doodslag in wijkcentrum Politieonderzoek bij het wijkcentrum in Assen-Oost (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De man uit Assen die vanmiddag is opgepakt na een steekpartij in het wijkcentrum aan de Sleutelbloemstraat in Assen-Oost wordt verdacht van een poging tot doodslag.





De politie meldt dat ze twee messen in beslag genomen heeft.



De 42-jarige man werd tijdens een zoekactie in de omgeving van het wijkcentrum gevonden en zit vast. Politieagenten konden hem herkennen dankzij beschrijvingen van getuigen. De politie meldt dat ze twee messen in beslag genomen heeft. De man kreeg vanmiddag in het wijkcentrum bij de kerk aan de Sleutelbloemstraat ruzie met een 43-jarige plaatsgenoot. Daarbij trok hij een mes. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De exacte aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht.